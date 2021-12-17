Lütfi Elvan döneminde atanan iki bakan yardımcısı görevden alındı

17 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendi ekibini kuruyor. “Görevden affını” isteyen ve bu talebi kabul edilen Lütfi Elvan döneminde göreve gelen iki bakan yardımcısı gitti. Yerlerine yeni isimler atandı. Atananlardan birisi imam hatip kökenli, AKP Bakırköy ilçe başkanlığı da yapan, çorap firması ortaklarından Mahmut Gürcan.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ilişkin atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile dün yayımlandı. Lütfi Elvan göreve geldiğinde Berat Albayrak’ın üç bakan yardımcısından ikisini görevden almıştı. Görevden alınmayan tek isim ise Nureddin Nebati’ydi. Elvan döneminde Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu’nun yerine eski AKP milletvekili Cengiz Yavilioğlu ile eski TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül getirildi. Daha sonra da 4. bakan yardımcısı olarak Mehmet Hamdi Yıldırım atandı. Elvan bakanlıktan alınınca yerine yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Yeni bakanın ilk icraatı da Elvan döneminde göreve getirilen bakan yardımcılarını görevden almak oldu. Gül ile Yıldırım görevden alındı. Yıldırım, Elvan’a yakın bir isimdi. Elvan’ın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde müsteşar yardımcısı olan Yıldırım bir süre TCDD Genel Müdürlüğü görevinde de bulunmuştu. Elvan döneminde göreve getirilen eski AKP milletvekili Cengiz Yavilioğlu ise yerinde kaldı. Görevden alınan Gül ve Yıldırım’ın yerine ise Bakan Yardımcılıklarına Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş getirildi. Gürcan Zeytinburnu İmam Hatip Ortaokulu’ndan mezun oldu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. Milli Görüş-Refah Partisi geleneğinden olan Gürcan, AKP’nin kuruluşundan bu yana ise ilçe başkanlıkları, yöneticilik yaptı. AKP Bakırköy ilçe başkanlığı da yapan Gürcan’ın Doğanay Çorap ve Tic. Ltd. Şti’nin ortağı olduğu de belirtiliyor. Bakan yardımcılığına getirilen bir diğer isim olan Elitaş ise bakanlık kökenli. Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Elitaş, kısa bir süre vekil öğretmenlik yaptıktan sonra 2004’te Maliye Bakanlığı’nda vergi denetmen yardımcısı olarak göreve başladı. 2007’de Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne stajyer muhasebat kontrolörü olarak naklen geçti. 2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2015 - 2017 döneminde bulunduğu ABD Florida’da, University Of South Florida’dan MBA derecesi aldı. 2018’de başladığı Gelir İdaresi Grup Başkanlığı görevini yürütmekteyken Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Bakanlıkta dikkat çeken iki görevden alma daha oldu. Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya görevden alındı. Bu iki isim göreve de yine birlikte atanmışlardı. 24 Ekim 2020’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Bayazıt ve Yalçınkaya göreve getirilmişti. Şimdi yine ikisi birlikte görevden alınmış oldu. Bu iki isim Berat Albayrak’ın son döneminde atanmışlardı. Albayrak 8 Kasım 2020’de istifa etmişti.

Bu arada BDDK İkinci Başkanlığı’na Yakup Asarkaya, üyeliklere de Mustafa Balcı ile Olcay Turan bir kez daha atandı. Bu isimler zaten uzun yıllardır bu görevlerde bulunuyor.