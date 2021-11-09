Lütfü Türkkan'ın yanındaki İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda adli kontrol şartıyla serbest
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl ziyareti sırasında yaşanan olaylar nedeniyle başlattığı soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hüseyin Tarık Arda, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından adli kontrolle serbest bırakıldı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, Meral Akşener’in Bingöl’deki esnaf ziyareti sırasında İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın bir şehit yakınına hakaret içeren sözler sarf ettiği olayla ilgili soruşturma başlatmış; şehit yakınına tekme attığı iddia edilen Hüseyin Tarık Arda, olayla ilgili ifadesi alınmak üzere emniyete davet edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Arda, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından yeni bir soruşturma başlatılarak gözaltına alındı. Arda, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Savcılıkta ifadesi alınan Hüseyin Tarık Arda, yurt dışına çıkışının yasaklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Hüseyin Tarık Arda’yı, yurt dışına çıkışını yasaklayarak serbest bıraktı.
Hüseyin Tarık Arda’nın, 26. dönem MHP Milletvekili Adayı olduğu öğrenildi.
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