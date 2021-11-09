Lütfü Türkkan'ın yanındaki İYİ Partili Hüseyin Tarık Arda adli kontrol şartıyla serbest

09 Kasım 2021 Salı, 19:46

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, Meral Akşener’in Bingöl’deki esnaf ziyareti sırasında İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın bir şehit yakınına hakaret içeren sözler sarf ettiği olayla ilgili soruşturma başlatmış; şehit yakınına tekme attığı iddia edilen Hüseyin Tarık Arda, olayla ilgili ifadesi alınmak üzere emniyete davet edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Arda, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından yeni bir soruşturma başlatılarak gözaltına alındı. Arda, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılıkta ifadesi alınan Hüseyin Tarık Arda, yurt dışına çıkışının yasaklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Hüseyin Tarık Arda’yı, yurt dışına çıkışını yasaklayarak serbest bıraktı.

Hüseyin Tarık Arda’nın, 26. dönem MHP Milletvekili Adayı olduğu öğrenildi.