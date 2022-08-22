Lviv Zirvesi'nin ardından kritik görüşme: Erdoğan ve Putin'in görüşmesi bekleniyor

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştireceği ileri sürüldü.

RIA'ya konuşan bir Rus diplomatik kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Vladimir Putin ile bu hafta telefon görüşmesi yapmayı planladığını, görüşmede "Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki son durum ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın gidişatının" konuşulması beklendiğini söyledi.

Rus diplomatik kaynak, Erdoğan ile Putin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeye ilişkin "Evet, görüşmenin bu hafta olması bekleniyor" dedi.

Kaynak, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonuna değinerek, "Türkiye, her iki tarafın da güvenini kazanan tek ülke olarak bu çatışmada dürüst arabulucu rolünü oynamaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya gelmişti.

Erdoğan, üçlü görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu çözebilmek için önlem ve tedbirler alınması gerektiğini, tarafları da bölgedeki gerilimi yatıştırmaya davet etti.

Erdoğan, "Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz" dedi.