Maden işçisi Taner Şen, Amasra’da toprağa verildi

05 Kasım 2022 Cumartesi, 16:55

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen faciada yaralanan Taner Şen, İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Şen, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Şen’in cenazesi, İstanbul’dan getirilerek Bartın Devlet Hastanesi morguna konuldu. Madencinin cenazesi, bugün Amasra'ya bağlı Gömü köyündeki baba ocağına getirildi, dualar okunup, helallik alındı.

Taner Şen’in kardeşleri Gül Fidan Kayhan ve Soner Şen, el ele tutuşarak uzun süre gözyaşı döktü.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Soner Şen, ağlayan ablası Gül Fidan Kayhan'ı teskin etmeye çalıştı. Köy meydanında ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AKP Grup Başkan Vekili Yılmaz Tunç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazının ardından Taner Şen, gözyaşlarıyla köy mezarlığında toprağa verildi.