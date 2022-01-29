Madımak’ın bir numaralı sanığı Erçakmak’ın ölümü üzerine şüpheler sürüyor
Sivas’ta 1993 yılında gerici yobaz kalkışma sonucu gerçekleşen Sivas Katliamı’nda kardeşini kaybeden Hüseyin Karababa, katliamın bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak’ın mezarının açılması için savcılığa başvurdu.
Sivas Katliamı’nda kardeşini kaybeden Hüseyin Karababa, avukatı aracılığıyla katliamın bir numaralı sanığı Cafer Erçakmak’ın mezarının açılmasını talep etti. Avukat Coşkun Özgür Piroğlu, bu talebe dayanak olarak dava avukatlarından Şenal Sarıhan’ın firari sanıkların yargılandığı davanın duruşmasında Erçakmak’ın ölüp ölmediği hususunda şüphelerinin olduğuna yönelik sözlerini gösterdi.
Katliamda yaşamını yitiren kişilerin yakınları ve avukatları Erçakmak’ın hayatta olduğunu birçok kez dile getirmişti. Kardeşini kaybeden Hüseyin Karababa’nın avukatı Coşkun Özgür Piroğlu da önceki gün Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vererek mezarın açılmasını talep etti.
SORU İŞARETİ GİDERİLMEDİ
Piroğlu, dilekçesinde “Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç firari sanık yönünden devam eden Sivas Madımak Katliamı davasının 19 Ocak 2022 tarihinde yapılan duruşmasında dava avukatı Şenal Sarıhan, Cafer Erçakmak’ın öldüğü hususunda şüphelerinin olduğunu söylemiştir. Avukat Şenal Sarıhan 2011 yılındaki sürecin en önemli takipçisidir. Bu nedenle kendisinin bu konudaki beyanı çok önemlidir. Müvekkilim Hüseyin Karababa ölen kişinin Cafer Erçakmak olduğuna inanmadığını yıllardır söylemektedir. Ölen kişinin Cafer Erçakmak olup olmadığı hususunda kapsamlı bir araştırma yapılarak hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmelidir. Bu konuda gerekli bütün araştırmalar yapılmalıdır” ifadelerini kullandı. Savcılık avukat Piroğlu’nun talebini yerinde görürse Erçakmak’ın mezarı yeniden açılacak.
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