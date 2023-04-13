Mağaza indirim yaptı: Kıyafet için birbirleriyle mücadele ettiler

Yayınlanma: 13.04.2023 - 15:58

Güncelleme: 13.04.2023 - 16:24

Enflasyon nedeniyle yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yurttaşlar indirim yapılan mağaza ve internet sitelerini takip etmeye başladılar. Karaman'da bulunan bir alışveriş merkezinde zincir şubesi bulunan giyim mağazası, bazı ürünlerinde indirim uygulanacağını duyurunca, mağazaya gelen kalabalık nedeniyle kıyafet izdihamı yaşandı.

Karaman'da zincir şubesi bulunan bir giyim mağazası, bazı ürünlerinde indirim yapacağını duyurdu. Ürünlerde indirim yapılacağını duyan yurttaşlar bunun üzerine, kıyafet almak için alışveriş merkezine giderek kalabalık oluşturdular.

Askılardaki ürünlerlerin mağaza çalışanlarından biri tarafından dışarı çıkarıldığını gören müşteriler birbirlerini iterek indirimli ürünü almak için mücadele ettiler. Mağaza görevlisi çalışan, kendilerini görüp kapı önüne gelen ve herkesten önce almak isteyenler dolayısıyla müşterilerin üzerine indirimli ürünleri attı.

Ürünü önce almak isteyen müşteriler izdiham oluştururken biir kadının yerlerde sürüklenmesi ise yurttaşın enflasyondan nasıl etkilendiğini gözler önüne serdi.

Başka bir mağaza çalışanı,cep telefonu kamerasıyla o anları çekti ve sosyal medya hesabında paylaşırken orada bulunan bir müşteri tepki gösterdi ve o da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Öte yandan, mağaza müdürü konu hakkında açıklama yapmak istemediğini söyledi.