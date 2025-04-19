Mahir Polat'tan oğluna duygusal doğum günü mesajı

Yayınlanma: 19.04.2025 - 23:14

Güncelleme: 19.04.2025 - 23:14

İBB’ye yönelik Kent Uzlaşısı operasyonu kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve 9 Nisan'da ev hapsi cezasıyla tahliye eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Polat'ın tutukluluğu sağlık sorunları nedeni ile yurttaşlar tarafından tepki ile karşılanmıştı.

"GELİP ÖMRÜMÜN BAŞ KÖŞESİNE KURULDU"

X hesabından oğlunun 14'üncü yaş gününü kutlayan Mahir Polat, duygusal bir mesaj paylaştı.

Polat, "14 yıl önce bugün hayatımın hazinesi canım oğlum Mansurcumla tanıştım, gelip ömrümün baş köşesine gönlümce kuruldu. Cümlesinin yavrusunu hak saklasın gözetsin, hiç birisinin ayağına taş değmesin. Doğum günün kutlu olsun Mansurcum" ifadelerini kullandı.

Mahir Polat'ın paylaşımı şu şekilde:

14 yıl önce bugün hayatımın hazinesi canım oğlum Mansurcumla tanıştım, gelip ömrümün baş köşesine gönlümce kuruldu.



Cümlesinin yavrusunu hak saklasın gözetsin, hiç birisinin ayağına taş değmesin.



Doğum günün kutlu olsun Mansurcum ???? https://t.co/4Ml7pMtS9r pic.twitter.com/xOlESr6oBP — Dr. Mahir Polat (@mhrpolat) April 19, 2025



