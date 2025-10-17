Mahkeme, Tahincioğlu ailesinin açtığı ‘mirasın reddi’ davasını kabul etti

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre; ünlü iş insanı Münir Tahincioğlu, 2017 yılında bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Münir Tahincioğlu’nun vefatının ardından geriye mirasçı olarak eşi Madlen Tahincioğlu ile çocukları Betül Bektaş, Nebil ve Nail Tahincioğlu kaldı.

YAKLAŞIK 11 MİLYONLUK İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

İddiaya göre; Münir Tahincioğlu’nun vefat etmeden önce hiçbir mal varlığı yoktu. Münir Tahincioğlu’nun eşi Madlen ile iki çocuğu Betül Bektaş ve Nebil Tahincioğlu, kendilerine kalan herhangi bir alacak ve borcun olmadığını düşünerek herhangi bir hukuki yola başvurmadı. Münir Tahincioğlu’nun eşi ve iki çocuğuna, 27 Ocak 2025 tarihinde ‘mirasçılık muhtırası’ başlıklı bir belge geldi. Belgede Münir Tahincioğlu’nun bir bankaya 10 milyon 823 bin 928 lira 2 kuruş borcunun olduğu ve bu borcun 7 gün içinde ödenmesi gerektiği yer alıyordu.

AİLE YARGIYA TAŞIDI!

Münir Tahincioğlu’nun vefatının ardından terekesinin borca batık olduğunun anlatıldığı dava dilekçesinde, “Münir Tahincioğlu’ndan müvekkillere intikal eden herhangi bir malvarlığı kalmamıştır. Bu sebeple söz konusu borçtan müvekkiller sorumlu değildir. Davalı banka tarafından başlatılan icra işlemleri incelenecek olursa, Münir Tahincioğlu adına herhangi bir araç ve taşınmaz kaydı ile banka hesabında bakiyeye rastlanmadığı görülecektir. Müvekkiller söz konusu icra takibine itiraz etmiştir. Müvekkiller bugüne kadar bahsi geçen icra dosyasından ve Münir Tahincioğlu’nun borcundan haberdar olmamıştır. Bu sebeple mirasın reddi yoluna başvurmamız hasıl olmuştur. Müvekkillerin haksız haciz ve muhafaza işlemleri ile muhatap olmaları kuvvetle muhtemeldir. Münir Tahincioğlu’nun vefat tarihi ve hatta vefat tarihinden sonra dosyada yapılan icrai işlemlerde de herhangi bir malvarlığına rastlanmadığı dikkate alınarak mirasın reddini talep ederiz” denildi.

DAVA KABUL EDİLDİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Münir Tahincioğlu’nun ailesinin açtığı ‘mirasın reddi’ davasını kabul etti.

Mahkeme, Münir Tahincioğlu’nun ölüm tarihi olan 13 Haziran 2017 tarihi itibarıyla terekesinin borca batık olduğu gerekçesiyle borca batık olan mirasın, davacılar yönünden hükmen reddedilmiş sayılmasına hükmetti.