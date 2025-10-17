Merkez Bankası’nın 'kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama: Eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener de aralarında!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 6 Aralık 2024 tarihli suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) bünyesindeki “çipli plastik kart alımı” ve “Troy yazılım geliştirme” ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 14 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 şüpheli tutuklanırken, 3’ü adli kontrol altına alındı, 4’ü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emrah Şener, 2 Eylül 2016’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Görev süresi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 Eylül 2020’de uzatıldı, 28 Temmuz 2023’te ise Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı. Şener’in imzasının tedavüldeki paralarda yer aldığı ortaya çıktı.

Şener’in TCMB Başkan Yardımcılığı’na getirildiği dönemde şu anki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Şener için “kendisi en iyi ve en parlak ekonomistlerden biri” ifadelerini kullanmıştı.

Yayımlanan basın açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 06/12/2024 tarihinde yapılan suç duyurusuna istinaden; şüpheliler Emrah ŞENER, Baran AYTAŞ, Bora KOÇ, Mehmet Fatih DEMİRBAŞ, Birol KANBİR, Osman ARSLAN, Hüseyin Halit ÖZDAMAR, Muhammed GÜVEN, Çağkan GÖKTAŞ, İbrahim ŞENER, Mehmet Talha DURMUŞ, Erdoğan ALKAN, Tolga KURT ve Ekrem GÖZENMAN hakkında, TCMB’nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen ''Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi’’ ile ''Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesinde'' yapıldığı tespit edilen usulsüzlükler ile yine ''Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'' ve ''Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden'' ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları, yurtdışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ile eski BMK Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ile mevzuata aykırılıklara ilişkin iddialara dair başlatılan soruşturma kapsamında; 10.10.2025 günü yapılan operasyonda yakalaması yapılan 10 şüpheliden Emrah ŞENER, Baran AYTAŞ, Bora KOÇ, Mehmet Fatih DEMİRBAŞ, Birol KANBİR, Osman ARSLAN ve Muhammed GÜVEN’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile halı hazırda tutuklu, şüphelilerden Çağkan GÖKTAŞ, İbrahim ŞENER ve Hüseyin Halit ÖZDAMAR ise adli kontrol altındandır. Yurtdışında olduğu tespit edilen şüpheliler Mehmet Talha DURMUŞ, Erdoğan ALKAN, Tolga KURT ve Ekrem GÖZENMAN hakkında ise yakalama kararı talep edilmiştir. Soruşturma gizlilik kararı çerçevesinde titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."