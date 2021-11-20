Mahkumlara 'Covid-19' müjdesi: İzinler 6 ay daha uzatılıyor
90 bin hükümlünün merakla beklediği cezaevlerindeki Covid-19 izni uygulaması için nihai karar verildi. Süre 6 ay daha uzatılıyor. Söz konusu adım, Meclis'te görüşmeleri devam eden 5. Yargı Paketi ile hayata geçirilecek.
Koranavirüs nedeniyle açık cezaevinde bulunan binlerce hükümlü izinli sayılarak, 15 Nisan 2020’de evlerine gönderildi. Bugüne kadar tam 9 kez uzatılan Covid-19 izni 30 Kasım’da da sona eriyordu.
KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINDI
HaberTürk'te Fevzi Çakır'ın haberine göre, 8 Kasım'da yapılan kabine toplantısında konu ele alındı. İzin uygulamasına son verilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Bu karar sonrası Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.
"Covid-19 izin dönüşü" başlıklı açıklamada, izin uygulamasının 30 Kasım'da son bulacağı belirtildi. Dönüşte izlenecek sağlık protokolü maddeler halinde anlatıldı.
VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ DİKKATE ALINDI
Ancak vaka sayılarındaki artış ve cezaevine dönecek hükümlülerin sayısının 90 bin dolayında olması bu kararın gözden geçirilmesine neden oldu. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, izin uygulamasının 6 ay daha uzatılması benimsendi.
ÖNERGE İLE 5. YARGI PAKETİ’NE EKLENECEK
Takvimdeki sıkışıklık da dikkate alınarak, aranan formül 5. Yargı Paketi'nde bulundu. İzin uygulamasının 6 daha uzatılmasına ilişkin hüküm, bir önerge ile Meclis Genel Kurulu'nda salı günü görüşmeleri devam edecek olan 5. Yargı Paketi'ne eklenecek. Düzenlemenin Genel Kurul'da kabul edilmesiyle 90 bin dolayında hükümlü 6 ay daha dışarda kalacak.
295 BİN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ VAR
Adalet Bakanlığı verilerine göre, cezaevlerinde halen 295 bin dolayında tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bunların; yaklaşık 3'te biri yani 90 bin dolayı 15 Nisan 2020'den beri kovid-19 izninden yararlandırılarak, cezalarını evlerinde çekiyor.
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