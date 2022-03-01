Mahmutbey gişelerinin taşınması talebi yargıda: Milyonlarca İstanbullunun gözü bu kararda
Tüketiciyi Koruma Derneği’nin (TÜKODER), yerleşim yerleri arasında kalan Mahmutbey gişelerinin İstanbul dışına taşınması için açtığı davanın duruşması bugün yapıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir, Bahçeşehir, Beylikdüzü gibi kalabalık nüfuslu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, şehir içi ulaşımda evlerine hem sabahları hem de akşamları gerek Ispartakule gişelerinden gerekse de Mahmutbey gişelerinden geçerek çift yönlü olarak ücret ödemek zorunda kalıyor.
Sözcü'den Ümit Türk'ün haberine göre, 1980'li yılların sonunda yapılan Mahmutbey gişelerinin olduğu bölgeler, o tarihlerde şehir dışı sayılıyordu. Ancak günümüzde söz konusu bölgeler iki buçuk kat artarak artık milyonların yaşadığı, şehir içi yerlere dönüşmüş durumda.
TÜKODER DAVA AÇTI
Bu bölgelerde yaşayan yurttaşlarında da sık sık şikayet ettiği Mahmutbey gişelerinin kaldırılması için Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Müdürlüğü’ne açılan dava bugün görüldü.
"ANAYASANIN EŞİTLİK İLKESİNE VE HUKUKA AYKIRI"
İstanbul İdare Mahkemesi'nde görülen davaya sunulan dilekçede, gişelerin bulunduğu noktalar bugün için şehir merkezinin göbeği haline gelen şehir içi ulaşımın sağlandığı noktalardır. Şehirlerarası noktalarla hiçbir ilgisi yoktur. Paralı olmamalıdır” denildi. Dilekçede ayrıca şehir içi ulaşımda karayolunu kullanmanın belirli bir kesim için paralı olmasının Anayasanın eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek gişelerin kaldırılması istendi.
KARAYOLLARI: YÜKSEK MALİYETLİ YOLLAR…
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, ücretlerin Karayolları yönetmeliğine göre alındığı, otoyolların maliyeti çok yüksek yapılar olduğu, maliyeti çok yüksek olan bu gibi yapıların vergilere dayalı normal bütçe kaynaklarından karşılanmasının mümkün olmadığı gerekçe gösterilerek talebin reddedilmesi istendi.
İstanbul İdare Mahkemesinde bugün karar duruşması yapıldı. Tarafların gerekçelerini ve dilekçelerini inceleyen mahkeme heyeti, gerekçeli kararını ileri bir tarihte açıklayacak.
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