Mahra’nın ceza davasına soruşturma izni engeli

Antalya’nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanan ve hastanedeki 23 günlük yaşam savaşını kaybeden Mahra Melin Pınar’ın ceza davasının duruşması yapıldı. Duruşmada dosyadaki eksiklik nedeniyle davanın görülmesinin durdurulmasına karar verildi.

İHA
Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:33
Abone Ol google-news

Antalya Serik ilçesinde 5 Mart 2022 tarihinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyon altında kalıp yaralanan Mahra Melin Pınar, 28 Mart’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ceza duruşmasına Mahra Melin’in babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar, avukatları Anılcan Öcal, Devrim Koçak ile Meltem Zorba ve ailenin çok sayıda yakınları katıldı. Mahkeme heyeti dosyada sanık olarak Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü G.G.M.’nin memur olması ve idari makamlardan soruşturma izni alınmadığı eksikliği nedeniyle ilgili memurun soruşturma izninin alınmasına kadar davanın durdurulmasına karar verdi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan baba Murat Pınar, "Kızımın başıboş köpekler tarafından kovalanması sonucu geçirdiği trafik kazası nedeniyle tüm sorumlulardan şikayetçi olduk. Araç şoförü, köpekleri başıboş bırakan idare ve aklınıza gelebilecek herkesten. Hatta savcılık resen aile olarak bizi de soruşturdu ve bizim bir kusurumuz olmadığı, araç şoförünün tüm kurallara uygun davrandığı sonucuna vararak hem anne baba olarak biz hem de araç şoförü ve diğerleri hakkında takipsizlik kararı verdi. Kusur ise kızımı korkutarak yola süren başıboş köpeklerde bulundu. Köpekler bilinçsiz varlıklar olarak hak ve yükümlülük sahibi olmadıkları için de onları başıboş bir şekilde sokakta bırakan, hizmet kusuru ile kızımın ölümüne sebep olan Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü kızımın ölümüne sebebiyet vermekten yargılanıyor. Bu doğru fakat eksik bir tespit. Oysaki asıl sorumluluk, o makamda oturan ve başta sağlık, güvenliğimizi temin etmek zorunda olan belediye başkanının, bu İdare Mahkemesi kararlarına göre tartışmasız. Belediye Başkanının, ’ben değil şu çalışan sorumlu’ diyerek bu sorumluluktan kaçması düşünülemez. Yaşadıklarımız aşikar, kızım gibi başka çocuklar ve kişilerde aynı şekilde başıbol köpeklerden kaçarken kaza geçirdiler" dedi.

"İZİN VERİLSİN"

Ailenin avukatlarından Meltem Zorba, "Usul yönünden eksiklik düşünüldüğü için mahkeme esastan davayı bağlayamadı. Yetkililerin sorumlu kişiler tarafından soruşturma izni vermediği için beklemeye karar verdi. Şu anda yargının ve adaletin çalışabilmesi için bu sorumlular hakkında mutlak suretle soruşturma izni verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde sahipsiz köpeklere ilişkin bütün yaralanma vakaları, soruşturmaya izin verilmemesi halinde bu dosyalar kapanıp gider ve mağduriyetlerin önü alınamaz. Mutlak suretle bu soruşturmanın yapılması gerekiyor. Bu iznin bir an önce verilmesini bekliyoruz" dedi.

"YARGININ ÖNÜ AÇILSIN"

Avukat Anıl Can Öcal ise "Yargılama bünyesinde usule eksik bulunmasından dolayı idari makamlardan soruşturma izni alınacağı gerekçesiyle davanın görülmesinin durulmasına karar verildi. Bu konuda idari makamların Türk yargısının önünü açmasını istiyoruz" dedi.


Mahra Melin Pınar haberleri Antalya haberleri

İlgili Haberler

Mahra Melin'in annesine hakaret eden Gülbin Tosun hakkında yeni gelişme

Mahra Melin'in annesine hakaret eden Gülbin Tosun hakkında yeni gelişme
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra'dan acı haber!

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Mahra'dan acı haber!
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'dan üzücü haber

Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'dan üzücü haber
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı

'Para sayma' kumpasında yeni gelişme: Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağrıldı
Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı

Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti

Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
Euphoria yıldızı Sydney Sweeney’nin güzellik Rutini

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney’nin güzellik Rutini
Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM' iddiasına: 'Türk devletini hiç tanımıyor'

Cem Küçük'ten Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'DEM' iddiasına: 'Türk devletini hiç tanımıyor'
Los Angeles’te ‘Shake It Off’ etkisi… Taylor Swift hayranları konserlerde deprem yarattı! İşte depremin büyüklüğü…

Los Angeles’te ‘Shake It Off’ etkisi… Taylor Swift hayranları konserlerde deprem yarattı! İşte depremin büyüklüğü…
Öğrencilerin HPV ve HIV şikâyeti iddiaları gündem olmuştu: Karabük Üniversitesi sessizliğini bozdu

Öğrencilerin HPV ve HIV şikâyeti iddiaları gündem olmuştu: Karabük Üniversitesi sessizliğini bozdu
‘Euphoria’ dizisinin üçüncü sezonuyla ilgili yeni gelişme!

‘Euphoria’ dizisinin üçüncü sezonuyla ilgili yeni gelişme!