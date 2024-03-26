Mahra’nın ceza davasına soruşturma izni engeli

Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:33

Güncelleme: 26.03.2024 - 16:50

Antalya Serik ilçesinde 5 Mart 2022 tarihinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyon altında kalıp yaralanan Mahra Melin Pınar, 28 Mart’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ceza duruşmasına Mahra Melin’in babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar, avukatları Anılcan Öcal, Devrim Koçak ile Meltem Zorba ve ailenin çok sayıda yakınları katıldı. Mahkeme heyeti dosyada sanık olarak Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü G.G.M.’nin memur olması ve idari makamlardan soruşturma izni alınmadığı eksikliği nedeniyle ilgili memurun soruşturma izninin alınmasına kadar davanın durdurulmasına karar verdi.



Duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulunan baba Murat Pınar, "Kızımın başıboş köpekler tarafından kovalanması sonucu geçirdiği trafik kazası nedeniyle tüm sorumlulardan şikayetçi olduk. Araç şoförü, köpekleri başıboş bırakan idare ve aklınıza gelebilecek herkesten. Hatta savcılık resen aile olarak bizi de soruşturdu ve bizim bir kusurumuz olmadığı, araç şoförünün tüm kurallara uygun davrandığı sonucuna vararak hem anne baba olarak biz hem de araç şoförü ve diğerleri hakkında takipsizlik kararı verdi. Kusur ise kızımı korkutarak yola süren başıboş köpeklerde bulundu. Köpekler bilinçsiz varlıklar olarak hak ve yükümlülük sahibi olmadıkları için de onları başıboş bir şekilde sokakta bırakan, hizmet kusuru ile kızımın ölümüne sebep olan Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü kızımın ölümüne sebebiyet vermekten yargılanıyor. Bu doğru fakat eksik bir tespit. Oysaki asıl sorumluluk, o makamda oturan ve başta sağlık, güvenliğimizi temin etmek zorunda olan belediye başkanının, bu İdare Mahkemesi kararlarına göre tartışmasız. Belediye Başkanının, ’ben değil şu çalışan sorumlu’ diyerek bu sorumluluktan kaçması düşünülemez. Yaşadıklarımız aşikar, kızım gibi başka çocuklar ve kişilerde aynı şekilde başıbol köpeklerden kaçarken kaza geçirdiler" dedi.

"İZİN VERİLSİN"

Ailenin avukatlarından Meltem Zorba, "Usul yönünden eksiklik düşünüldüğü için mahkeme esastan davayı bağlayamadı. Yetkililerin sorumlu kişiler tarafından soruşturma izni vermediği için beklemeye karar verdi. Şu anda yargının ve adaletin çalışabilmesi için bu sorumlular hakkında mutlak suretle soruşturma izni verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde sahipsiz köpeklere ilişkin bütün yaralanma vakaları, soruşturmaya izin verilmemesi halinde bu dosyalar kapanıp gider ve mağduriyetlerin önü alınamaz. Mutlak suretle bu soruşturmanın yapılması gerekiyor. Bu iznin bir an önce verilmesini bekliyoruz" dedi.

"YARGININ ÖNÜ AÇILSIN"

Avukat Anıl Can Öcal ise "Yargılama bünyesinde usule eksik bulunmasından dolayı idari makamlardan soruşturma izni alınacağı gerekçesiyle davanın görülmesinin durulmasına karar verildi. Bu konuda idari makamların Türk yargısının önünü açmasını istiyoruz" dedi.