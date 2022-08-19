Sokak köpeklerine yönelik operasyonun perde arkası

19 Ağustos 2022 Cuma

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Aralık 2021’de, köpeklerin barınaklara kapatılması için belediye başkanlarına verdiği talimattan bu yana katliam yaşanıyor.

Yakından izlemiyorsanız olanları bilmiyor olabilirsiniz; çünkü medyanın büyük bölümü de olayları olduğu gibi değil, görünmesi istenen şekilde yansıtıyor.

Aralık 2021’de yazdığım gibi, Erdoğan’ın talimatı yasaya aykırı. Hayvanları Koruma Yasası’nın 6. maddesine göre, belediyeler, sokak hayvanlarını “aşılatır, kısırlaştırır, bakımını yapar ve bulduğu yere bırakır”.

Oysa Erdoğan’ın konuşmasından sonra, belediyeler hayvanların bir kısmını toplayıp barınak denilen hapishanelerde hücre hapsine mahkûm etti, bir kısmını da toplu olarak zehirleyip öldürdü.

Köpeklere yönelik operasyonu başlatan acı olay, Gaziantep’te dört yaşındaki Asya’nın köpek saldırısına uğramasıydı. Ailenin de ihmalinin bulunduğu, olayın anlatıldığından farklı şekilde gerçekleştiği söylendiğinde kimse dinlemedi.

Asya’nın tedavisinin tüm masraflarını devlet üstlendiği halde, ABD’de yaşayan Elif Ercanlı adlı kişi, merkezi ABD’de olan bir site üzerinden, yasadışı bağış kampanyası başlattı. Bağışçıların isimleri gizlendi, sitenin kurallarına göre toplanan paranın bir kısmını site ile kampanyayı başlatanlar paylaşıyordu.

Ancak bir süre önce Asya’nın evde şiddete maruz kaldığını gösteren videolar ortaya çıktı ve korumaya alınarak ailesine dava açıldı!

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Bunun ardından Antalya Serik’te köpeklerden korktuğu için yola fırlayıp kamyon altında kalan dokuz yaşındaki Mahra ile ilgili olayın perde arkası aralandı. Çocuğun, kedi yavrularına yuva yapmak için malzeme toplamak için boş bir arsaya gittiği söylenmişti. Ailesi, sokak hayvanlarının toplatılması yönünde çağrılar yaptı ve Güvenli Sokaklar Derneği’ni kurdu.

Ancak kısa bir süre önce, ailenin Mahra’yı gönderdiği arsada yaşayan köpekler olduğunun bilindiği ve o köpeklerle fotoğraflarının olduğu ortaya çıktı. Bununla da kalmadı; ailenin yıllardır izinsiz bir şekilde hayvan üretip sattığı, dernek adına büyük miktarlarda bağış toplandığı ve önemli kısmının hayvanlara karşı şiddeti körükleyen Başıboş Köpek Platformu aracılığıyla sağlandığı, sosyal medya paylaşımlarının izi sürülerek belgelendi. Küçük kızın evde üretimi yapılan kedilere yuva yapmak için malzeme bulmaya gittiği anlaşıldı.

Düşünebiliyor musunuz, sokak hayvanları ortadan kalksın diye dernek kuranlar, bu sorunu yaratan en önemli neden olan merdiven altı üretimin içinde!

Başıboş Köpek Platformu’nun Sözcüsü ise Asya için yasadışı kampanya başlatan, Türkiye’deki dernekler tarafından Fethullah Gülen övgüleri ortaya çıkarılan, silahlanma çağrıları yapan Elif Ercanlı.

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Bu iki olay, hayvan düşmanlarınca kullanılırken bunlara köpeklerin olduğu yerleri haritada işaretleyerek onları “av” haline getiren Havrita uygulaması ve bazı tarikatlar da eklenince, şiddet korkunç boyutlara ulaştı.

Bu arada yetkililer olanları sadece seyrederken hayvan hakları savunucuları da hedef oluyor. İzmir’in Bayraklı ilçesinde aynı aileden üç kişi, Yahya Köşek, Meryem Köşek ve Funda Güçlü, sokakta besleme yaptıkları için, gündüz saatlerinde tabancayla vurularak öldürüldü; birçok ilde kanlı saldırılar yaşanıyor. Belli odaklar tarafından yürütülen kampanyalara kanıp destek veren ünlüler de şiddetin yayılmasına aracılık ediyor.

Devlet görevlilerini bir daha uyarıyorum: Yasayı uygulamak zorundasınız. Belediyelerin yasada belirtilen sokak hayvanları ile ilgili görevlerini yerine getirmesini sağlamak zorundasınız. Sokak hayvanlarının canı da devletin sorumluluğundadır; onları da insanları da korumak zorundasınız.

Bunları yapmak için de önce hayvanlara karşı şiddeti yayan çetelere destek olmaya son vermek zorundasınız!