Makas atan otomobil metro istasyonu merdivenlerine çarptı: 4 yaralı
Bursa'da makas atarak ilerleyen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikametteki başka bir otomobile çarparak metrelerce savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi.
Ankara Yolu Caddesi istikametinden Ulubatlı Hasan Bulvarı yönüne makas atarak ilerleyen henüz ismi belirlenemeyen sürücü idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Ahmet H. yönetimindeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak kaldırım ve bariyerlere çarpan otomobil, daha sonra Merinos İstasyonu’nun yaya alt geçidi merdivenlerine çarparak durdu.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve aracın çekici ile aldırılarak yol temizleme çalışması yapılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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