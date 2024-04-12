Yarışan otomobiller dehşet saçtı... Kartal'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Kartal'da iddiaya göre birbirleriyle yarışan 3 sürücü otomobilleriyle, önce birbirlerine ardından da önlerinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Korkunç kaza, saat 03.30 sıralarında Kartal Sahilyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, birbirleriyle yarışan 3 sürücü, otomobilleriyle sürat yaptıkları sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobiller birbirleriyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri; önünde ilerleyen başka bir otomobile, diğeri elektrik direğine çarparken yarışan 3'üncü otomobil ise kaldırıma vurup takla attı.
Meydana gelen zincirleme kazada, yarışan otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ AĞIR YARALI
Araçlardan çıkarılan 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken birinin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobiller çekiciler ile olay yerinden kaldırılırken, polisin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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