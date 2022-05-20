'Maket teknelerden' uyuşturucu hap çıktı

Kocaeli’de, polisin düzenlediği operasyonda maket yelkenli teknelere gizlenen bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 18:03
'Maket teknelerden' uyuşturucu hap çıktı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Otoyolda durdurulan araçta yapılan aramada, maket gemilere saklanmış bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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