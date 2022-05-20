'Maket teknelerden' uyuşturucu hap çıktı

20 Mayıs 2022 Cuma, 18:03

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Otoyolda durdurulan araçta yapılan aramada, maket gemilere saklanmış bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.