'Maket teknelerden' uyuşturucu hap çıktı
Kocaeli’de, polisin düzenlediği operasyonda maket yelkenli teknelere gizlenen bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ilde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Otoyolda durdurulan araçta yapılan aramada, maket gemilere saklanmış bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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