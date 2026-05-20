Malatya'da depremin ardından 'içme suyu'nda bulanıklık alarmı

20.05.2026 12:15:00
Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle içme suyunda bulanıklık meydana geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Su berraklığı normal seviyeye ulaşıncaya kadar vatandaşlarımızın tedbir amaçlı olarak içme suyu kullanımında dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası içme suyu temininde kullanılan Gündüzbey kaptajında bulanıklık meydana geldiği belirtildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremin etkisiyle su kaynaklarında oluşan doğal hareketlilik nedeniyle şebekeye verilen suda geçici bulanıklık gözlemlendiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz tarafından bölgede gerekli inceleme kontrol ve su analiz çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla süreç yakından takip edilmekte olup gerekli teknik müdahaleler aralıksız devam etmektedir. Su berraklığı normal seviyeye ulaşıncaya kadar vatandaşlarımızın tedbir amaçlı olarak içme suyu kullanımında dikkatli olmaları önemle rica olunur. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir."

Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? Malatya'nın deprem riskli ilçeleri neresi? Malatya'da 20 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Malatya'dan hangi fay hatları geçiyor? Malatya'nın deprem riskli ilçeleri neresi?
Son dakika... Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem Son dakika haberi... AFAD, Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı. Deprem; Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Yetkililer tarafından yapılan peş peşe açıklamalarda, bölgeden olumsuz bir ihbar gelmediği aktarıldı. Eğitime 1 gün ara verilen kentte, sabah yaşanan sarsıntıdan yaklaşık bir buçuk saat sonra 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Ahmet Ercan'dan Malatya depreminin ardından kritik açıklama: Daha büyük bir deprem olabilir mi? Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'daki depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bugün yaşanan deprem 6 Şubat 2023 yılında olan toplam sekiz büyüklüğündeki bir gerginlik boşalmasına denk gelen büyüklükteki dört depremin artçısıdır. Jeofizik olarak 'Gelecek günlerde daha büyük bir deprem olabilir mi?' sorusunu yanıtlama olasılığı yoktur. Ancak 55 yıllık deprem bilimci olarak böyle bir beklentim yok" dedi.