Malatya Valiliği duyurdu: Baraj kademeli olarak boşaltılacak
Malatya Valiliği'nce, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sultansuyu Barajı'nın, tedbiren kademeli olarak boşaltılacağı bildirildi.
Malatya Valiliği, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Sultansuyu Barajı'nın, tedbiren kademeli olarak boşaltılacağını açıkladı.
Malatya Valiliği, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sultansuyu Barajı'nın, tedbiren kademeli olarak boşaltılacağını bildirdi.
'VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRLİ OLSUNLAR'
Valilikten yapılan açıklamada, DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından baraj ve göletlerin kontrol edildiği belirtildi.
Bu kapsamda bazı tedbirlerin alınacağı kaydedilen açıklamada, "Sultansuyu Barajı, tedbiren kademeli olarak boşaltılacak. Barajın mansap kısmında bulunan vatandaşlarımız tedbirli olsunlar. Diğer barajlarımız için herhangi bir sorun söz konusu değildir" ifadesi kullanıldı.
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