Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler
AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,9, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ise 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan depremleri duyurdu.
Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 8.22 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2023
*
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-02-25
Saat:17:35:22 TSİ
Enlem:38.193 N
Boylam:38.707 E
Derinlik:8.22 km
Detay:https://t.co/nQBbrx9VL6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremin ise, yerin 5.32 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2023
*
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-02-25
Saat:15:41:12 TSİ
Enlem:38.061 N
Boylam:37.046 E
Derinlik:5.32 km
Detay:https://t.co/QQGrnp4ZhT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Belediye başkanı gözaltında
- 'Ben Sedat Peker'e benzemem, yargılanacaklar!'
- '7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
- Heyelan korkuttu: 1.5 metrelik yarıklar oluşturdu
- AKP'li Tayyar'dan MHP dönüşü...
- Zehir zemberek sözlerle istifa etti
- Erdoğan 'deprem sandığı'na karşı
- Hande Fırat 'anlaştılar' dedi, düzeltti
- Bella Hadid'ten Türkiye'deki depremzedeler için yardım
- 'Kazanacak aday Erdoğan, git ona çalış'