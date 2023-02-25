Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

AFAD tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,9, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ise 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 18:03
Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan depremleri duyurdu.

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 8.22 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremin ise, yerin 5.32 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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