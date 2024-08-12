Malatya’da 2 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

Yayınlanma: 12.08.2024 - 14:41

Güncelleme: 12.08.2024 - 14:41

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon olan 200 adet gümrük kaçağı kablosuz kulaklık, 10 adet gümrük kaçağı akılı telefon, 5 adet gümrük kaçağı şarj seti ele geçirildi.

Olayda, H.İ.K. ile İ.B.’ye “5607 SKM” den işlem yapıldı.