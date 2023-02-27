Malatya'da 5.6'lık deprem anı kamerada!
Malatya'da ilk bilgilere göre 22 ağır hasarlı binanın yıkımına neden olan 5.6'lık deprem anları, güvenlik kameralarına da yansıdı.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, bugün saat 12.04'te merkez üssü Malatya Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde ilk bilgilere göre en az 22 yapı yıkıldı. Depremin şiddeti şehirdeki bazı güvenlik kameralarına da yansıdı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Bir cami ile bir evin güvenlik kamerasında depremle gelen çatırdama sesleri dikkat çekti.
Depremle çöken 4 katlı ağır hasarlı bir binanın en üst katındaki daireden eşya almaya çıkan baba ile kızını arama çalışması yapıldığı belirtildi.
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