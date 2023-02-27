Malatya'daki 5.6'lık deprem sonrası Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: 'Sürecek...'

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 13:58

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 13:58

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD Başkanı Sezer, depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

AHMET ERCAN'DAN 'MALATYA' PAYLAŞIMI

5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"27.02.23 12.04'de Malatya Yeşilyurt Kozluk'ta M5,6'lık artçı deprem 5 km derinde sarsıcı olmuştur. Bölgede M6,7 erişecek artçı depremler 3-4 ay sürecektir. Yarın incelemeler için Malatya'da olacağım."