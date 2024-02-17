Malatya'da deprem mi oldu? 17 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 17 Şubat Cumartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 17 Şubat Cumartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:30
Malatya'da deprem mi oldu? 17 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Şubat'ta meydana gelen depremler...

Göz Atın
Son Dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem
MTA Diri Fay Hattı Haritası'nda işaretlendi... Prof. Dr. Sağlam, Yüksekova depremlerine dikkat çekti!

MTA Diri Fay Hattı Haritası'nda işaretlendi... Prof. Dr. Sağlam, Yüksekova depremlerine dikkat çekti!

17 ŞUBAT YAŞANAN DEPREMLER

2024.02.17 09:04:19 -.-  2.2  -.-   SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG) 

2024.02.17 08:39:57  -.-  1.5  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)      

2024.02.17 07:51:18 -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                    

2024.02.17 07:35:33   -.-  2.1  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                  

2024.02.17 07:27:56 -.-  1.5  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)  

2024.02.17 07:27:10  -.-  1.6  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)         

2024.02.17 07:20:48  -.-  1.5  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)       

2024.02.17 06:52:48 -.-  1.8  -.-   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

2024.02.17 06:47:21 -.-  1.8  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)         

2024.02.17 06:35:34-.-  1.5  -.-   KARAMIK-CAY (AFYONKARAHISAR)                     

2024.02.17 06:26:13   -.-  1.5  -.-   KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)   

2024.02.17 06:25:02     -.-  2.3  -.-   KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE)   

2024.02.17 06:21:45 -.-  1.4  -.-   SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS) 

2024.02.17 06:15:23    -.-  2.3  -.-   MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)             

2024.02.17 06:11:43   -.-  2.3  -.-   KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)             

2024.02.17 06:01:28   -.-  1.5  -.-   KARTAL-(KAHRAMANMARAS)     

2024.02.17 05:59:02    -.-  1.4  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)   

2024.02.17 05:51:31    -.-  1.3  -.-   ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)         

2024.02.17 05:42:05   -.-  3.8  3.4   KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE)   

2024.02.17 05:31:37    -.-  2.0  -.-   KARAKUYU-KORKUTELI (ANTALYA)                 

2024.02.17 05:20:30    -.-  2.0  -.-   YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)          

2024.02.17 05:06:40    -.-  1.3  -.-   EGE DENIZI                 

2024.02.17 04:32:20     -.-  1.3  -.-   YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

2024.02.17 04:17:46    -.-  2.0  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)       

2024.02.17 04:16:02      -.-  1.5  -.-   CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                   

2024.02.17 04:15:35   -.-  1.0  -.-   AYDOGMUS-CAY (AFYONKARAHISAR)                 

2024.02.17 04:10:31   -.-  1.4  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)      

2024.02.17 03:42:56    -.-  1.0  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)    

2024.02.17 03:41:37      -.-  0.8  -.-   AKIN-(VAN)                 

2024.02.17 03:28:54    -.-  1.3  -.-   KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)             

2024.02.17 03:17:56  -.-  2.6  -.-   GULUMUSAGI-(MALATYA)       

2024.02.17 03:02:17   -.-  1.5  -.-   ALTINOVA-KORKUT (MUS)      

2024.02.17 02:55:29  -.-  1.8  -.-   KISLAK-ALADAG (ADANA)      

2024.02.17 02:41:52     -.-  1.2  -.-   AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)          

2024.02.17 02:40:18    -.-  2.0  -.-   GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR)         

2024.02.17 02:20:18       -.-  1.7  -.-   RAMAZAN-ELESKIRT (AGRI)    

2024.02.17 01:59:58 -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                 

2024.02.17 01:36:24 -.-  0.6  -.-   ELBISTANLI-KADIRLI (OSMANIYE)              

2024.02.17 01:30:46    -.-  0.9  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)        

2024.02.17 01:23:51  -.-  1.1  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)     

2024.02.17 01:09:27   -.-  1.3  -.-   KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)           

2024.02.17 00:29:41    -.-  2.1  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)   

2024.02.17 00:21:34  -.-  1.8  -.-   HISARLI-BIGA (CANAKKALE)   

2024.02.17 00:17:20   -.-  2.5  -.-   KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)  

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya Darende'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyuruldu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem, 11.94 kilometre derinliğinde meydana geldi.


deprem mi oldu haberleri deprem haberleri Son depremler haberleri

İlgili Haberler

Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? Malatya deprem konutları kura çekimi saat kaçta?

Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? Malatya deprem konutları kura çekimi saat kaçta?
Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Son Dakika... AFAD duyurdu: Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem!

AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dilek ve Ekrem İmamoğlu'na 'kıskançlık' sorusu: Yanıtları gündem oldu!

Dilek ve Ekrem İmamoğlu'na 'kıskançlık' sorusu: Yanıtları gündem oldu!
Bingöl’de menderesler beyaza büründü! İşte kışın güzelliğini anlatan o eşsiz görüntüler…

Bingöl’de menderesler beyaza büründü! İşte kışın güzelliğini anlatan o eşsiz görüntüler…
CHP’den istifa etti: Rozetini AKP’li başkan taktı

CHP’den istifa etti: Rozetini AKP’li başkan taktı
Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti

Farklı şehirlerde aynı gün… Dede ve torunu hayatını kaybetti
Erdoğan 'Sessiz kalmamız mümkün değil' demişti... HSK'den, Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında inceleme

Erdoğan 'Sessiz kalmamız mümkün değil' demişti... HSK'den, Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği 387 hakim ve savcı hakkında inceleme
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız

İsmail Kartal’dan Fenerbahçe’ye şampiyonluk mesajı: ‘Herkes bize güvensin, bu sene şampiyon olacağız
Özkan Mamati'den çok konuşulacak iddialar: 'Yeni mezun kadın avukatlar Adnan Oktar'a sunuluyor, ayda 300 kadınla görüşüp onları taciz ediyor'

Özkan Mamati'den çok konuşulacak iddialar: 'Yeni mezun kadın avukatlar Adnan Oktar'a sunuluyor, ayda 300 kadınla görüşüp onları taciz ediyor'
Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!

Erciyes Üniversitesi’ne kurulacak… 2,5 tonluk dedektörle atom altı parçacıklar gözlemlenecek!