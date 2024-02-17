Malatya'da deprem mi oldu? 17 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:30

Güncelleme: 17.02.2024 - 22:26

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Şubat'ta meydana gelen depremler...

17 ŞUBAT YAŞANAN DEPREMLER

2024.02.17 09:04:19 -.- 2.2 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)

2024.02.17 08:39:57 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)

2024.02.17 07:51:18 -.- 2.3 -.- AKDENIZ

2024.02.17 07:35:33 -.- 2.1 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)

2024.02.17 07:27:56 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2024.02.17 07:27:10 -.- 1.6 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)

2024.02.17 07:20:48 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2024.02.17 06:52:48 -.- 1.8 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.17 06:47:21 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2024.02.17 06:35:34-.- 1.5 -.- KARAMIK-CAY (AFYONKARAHISAR)

2024.02.17 06:26:13 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS)

2024.02.17 06:25:02 -.- 2.3 -.- KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.17 06:21:45 -.- 1.4 -.- SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS)

2024.02.17 06:15:23 -.- 2.3 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.17 06:11:43 -.- 2.3 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

2024.02.17 06:01:28 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)

2024.02.17 05:59:02 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2024.02.17 05:51:31 -.- 1.3 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.17 05:42:05 -.- 3.8 3.4 KEPEKLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.17 05:31:37 -.- 2.0 -.- KARAKUYU-KORKUTELI (ANTALYA)

2024.02.17 05:20:30 -.- 2.0 -.- YUKARIGOCEK-BIGADIC (BALIKESIR)

2024.02.17 05:06:40 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI

2024.02.17 04:32:20 -.- 1.3 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.17 04:17:46 -.- 2.0 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.17 04:16:02 -.- 1.5 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.02.17 04:15:35 -.- 1.0 -.- AYDOGMUS-CAY (AFYONKARAHISAR)

2024.02.17 04:10:31 -.- 1.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ)

2024.02.17 03:42:56 -.- 1.0 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)

2024.02.17 03:41:37 -.- 0.8 -.- AKIN-(VAN)

2024.02.17 03:28:54 -.- 1.3 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.02.17 03:17:56 -.- 2.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)

2024.02.17 03:02:17 -.- 1.5 -.- ALTINOVA-KORKUT (MUS)

2024.02.17 02:55:29 -.- 1.8 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA)

2024.02.17 02:41:52 -.- 1.2 -.- AKTOPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR)

2024.02.17 02:40:18 -.- 2.0 -.- GENCALI-DINAR (AFYONKARAHISAR)

2024.02.17 02:20:18 -.- 1.7 -.- RAMAZAN-ELESKIRT (AGRI)

2024.02.17 01:59:58 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2024.02.17 01:36:24 -.- 0.6 -.- ELBISTANLI-KADIRLI (OSMANIYE)

2024.02.17 01:30:46 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA)

2024.02.17 01:23:51 -.- 1.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA)

2024.02.17 01:09:27 -.- 1.3 -.- KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.02.17 00:29:41 -.- 2.1 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.17 00:21:34 -.- 1.8 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE)

2024.02.17 00:17:20 -.- 2.5 -.- KOZCESME-BIGA (CANAKKALE)

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya Darende'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyuruldu. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem, 11.94 kilometre derinliğinde meydana geldi.