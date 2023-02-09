Malatya'da depremden kurtulan yurttaş: Binanın müteahhidini getirin

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 17:22

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 17:41

Depremin 4. gününde Malatya’da arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yakınları enkazın altında olan yurttaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Ağbaba’ya dert yandı.

"HERKESİN YÜREĞİ DAĞLANDI"

Bir yurttaş, “Bir tane yaralı kurtulaydı, ‘oh be en azından bir yaralı çıktı’ derdik. Ama hep ölü çıktı. Herkesin yüreği dağlandı” dedi.

Başka bir depremzede ise “Binanın müteahhidini bana getirin’ diye isyan etti.