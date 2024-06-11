Malatya’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Malatya’da jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda FETÖ üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortaklaşa bir operasyon yapıldı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Malatya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler savcılığa sevk edildi.
Burada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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