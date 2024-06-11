Malatya’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Malatya’da jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda FETÖ üyesi 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:04
Malatya’da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Abone Ol google-news

Malatya İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ortaklaşa bir operasyon yapıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Malatya’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler savcılığa sevk edildi.

Burada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Malatya haberleri fetö haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Altı yıldır süren FETÖ’nün Ergenekon hâkimleri davasında sanıklar mahkemeye çıkarılamıyor

Altı yıldır süren FETÖ’nün Ergenekon hâkimleri davasında sanıklar mahkemeye çıkarılamıyor
Yeni adresinde ziyaret ettiler: FETÖ lideri Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yeni adresinde ziyaret ettiler: FETÖ lideri Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
MHP'nin 2 dönem milletvekili adayı 'FETÖ'den tutuklandı

MHP'nin 2 dönem milletvekili adayı 'FETÖ'den tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler