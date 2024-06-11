Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Malatya'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 4 kadın şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 18:26
Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kadın şüpheliyi adreslerine yapılan operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


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