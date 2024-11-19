Malatya’da hafif ticari araca yük treni çarptı: 2 yaralı
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yük treni ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesi Bahçelievler mevkiindeki hemzemin geçitte meydana geldi.
Edilen bilgilere göre, 53010 sefer sayılı yük treni Battalgazi-Fırat istasyonları arasında bulunan hemzemin geçitte 34 HEU 436 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaklaşık 500 metre sürüklenen araçtaki M.U. ile Ö.F.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle, hemzemin geçitteki demiryolu trafiği bir süreliğine kapandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #araç #demiryolu
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