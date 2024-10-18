Sağlıkçılar hasarlı binalarda çalışmaya zorlanıyordu: Malatya'daki deprem sonrası ASM boşaltıldı

Yayınlanma: 18.10.2024 - 11:24

Güncelleme: 18.10.2024 - 11:25

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, Malatya’da önceki gün gerçekleşen ve çevre illerde de sarsıntıya neden olan 6 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı binalarda çalışmaya zorlanan hekimlerin aile sağlığı merkezlerinin boşaltıldığı bilgisini verdi.

6 Şubat depreminden etkilenen illerde yaptıkları çalışmaya değinen Kırımlı, “Bölgedeki arkadaşlara ‘Binanızın deprem güvenliği var mı’ diye sormuştuk. 3’te 1’i i konteynerda çalıştığını söylemişti. 3’te 1’i bilmiyorum demişti. Yüzde 5’i hasarlı binada çalışıyorum demişti” ifadelerini kullandı.

Kırımlı, “Hasarsız yerde çalışıyorum diyenlerin sayısı yüzde 40 civarıydı. Gitiğimizde yıkılması için projeler yapılan ama çalışmaya devam eden yerler vardı. Çok eski binalarda çalışan, ne yapacağını bilmeyen arkadaşlarımız vardı. Onlar şimdi 6 şiddetinde bir derem daha geçirmiş oldu” ifadelerini kullandı.

‘SAKLAYARAK ÇÖZEMEZLER’

Malatya'da da deprem sonrası boşaltılan ASM olduğunu bildiklerini vurgulayan Kırımlı, “Arkadaşlarımız güvensiz ortamlarda yeni bir ASM yapılmadan çalışmaya devam ediyor. Bu deprem de onlara bir daha aynı travmayı hatırlattı. Hasarlı ASM’ler yıkılsaydı, sorumlusu kim olacaktı?” dedi.

Kırımlı, “Bunu saklayarak, öteleyerek çözemezler. Biz gezdik, yüz yüze konuştuk ve gördük bu binaları. Boşaltılan ASM yerine de ya konteyner koyacaklar ya da hekimleri ve sağlık çalışanlarını geri döndürecekler. Depremin üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Depremden yıkılan ASM’lerin yerine yenisi yapılmadı. Kentsel dönüşüm yapılan yerlerde de ASM planlaması yapılmıyor” değerlendirmesinde bulundu.