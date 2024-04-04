Orta hasarlı binalar için son başvuru tarihi bugün: 'Depremzedeler adeta gasp ediliyor'

Depremin üzerinden 15 ay geçmesine karşın barınma sorunu bile çözüm bekliyor. İçişleri Bakanlığı’nın orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için son başvuru gününü 5 Nisan olarak belirlemesi yurttaşları zor durumda bırakıyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 04.04.2024 - 17:03
Orta hasarlı binalar için son başvuru tarihi bugün: 'Depremzedeler adeta gasp ediliyor'
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6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 15 ay geçti. Buna karşın barınma sorunu bile belirsizliğini koruyor. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile orta hasarlı binalarla ilgili 5 Nisan’a kadar belediyelerden güçlendirme yapı ruhsatı almaları zorunluluğu getirildi. Hasarlı binalarını güçlendirmek isteyen yurttaşlar, devletin atadığı yapı denetim şirketleriyle anlaşarak 5 Nisan’a kadar başvuru yapmazlarsa evleri ağır hasarlı bina kabul edilip yıkılacak. Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar ve uzmanlar, zamanın dar olmasının da nedeniyle yapı denetim firmalarının fahiş fiyatlar istediklerini belirterek sürenin uzatılması ve yapı denetim firmalarının fiyatlarına ilişkin denetim olmasını talep etti.

Hatay Arsuz ilçesinde bulunan 2018 yapımı beş katlı binasına orta hasarlı raporu verildiğini belirten Ö.P isimli yurttaş “Bir inşaat şirketinden güçlendirme için 265 bin lira fiyat aldık. Sonra devletin atadığı yapı denetim şirketi ile görüştük. Bir gün sonra bize ‘Biz bu işi yapamayacağız, siz istifa etmiş gibi başvurur musunuz’ deyip evrak getirdiler. 15 gün sonra yenisi atandı, 1 milyon lira nakit ve peşin ücret istediler, pazarlıkla 800 bin liraya düşürebildik” dedi. Araştırma sonucu istenmesi gereken normal bedelin 267 bin lira olduğunu belirten Ö.P., “Reddetsek 15 gün geçmesi gerekecek ve başvuru yapamayacağız. Sürenin dar olmasını yapı denetim firmaları koz olarak kullanıyor. Aksi halde binamızı kaybedeceğiz. Binlerce insan aynı durumda. Devlet evimizi elimizden almak için mi böyle davranıyor? Sürenin uzatılmasını ve sürecin denetlenmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Yapı Denetim firmasının ilk etapta 1 milyon lira istediği binaya ilişkin Bakanlık çizelgesinde olması gereken fiyatın 267 bin 741 TL olduğu görüldü.

“ÇİZELGENİN DIŞINA ÇIKIYORLAR”

Yurttaşların zor durumunun 5 Nisan’a ilişkin genelge üzerinden ve yapı denetim firmaları tarafından suiistimal edildiğini belirten inşaat mühendisi Gökhan Köker ise şunları söyledi:

“Ruhsat süresi kısa, orta hasarlı bina sayısı fazla. İş yoğunluğundan projelerin yetişmesi de çok zor. Buna istinaden yapı denetim kuruluşları, ‘Risk alıyoruz’ gerekçesiyle Bakanlık tarafından verilen fiyat çizelgelerinin dışına çıkıyorlar. Yurttaşlardan fahiş fiyatlar istiyorlar. Zaman darlığının etkisi ve firma azlığı nedeniyle de insanlar, evleri yıkılır korkusuyla bu durumu kabul etmek zorunda kalıyorlar. Adeta gasp ediliyor depremzedeler. Bir an önce bu yanlıştan dönülmeli.”


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