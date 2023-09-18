Son Dakika: Diyarbakır'da dehşet... İki aile arasındaki kavgada kan aktı
Son dakika haberi... Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Dumlupınar Mahallesi 802. Sokak'ta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Açılan ateş sonucu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Bismil Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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