Malatya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Malatya’da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 52 adet tabanca fişeği ile 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 11:42
Malatya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
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Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Dört ayrı belirlenen adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 adet tabanca şarjörü, 52 adet tabanca fişeği ile 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Malatya Emniyet Emniyet Müdürlüğü

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