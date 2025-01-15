Malatya'da TIR tünel çıkışı şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var...

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tünel çıkışı şarampole devrilen tırdaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya'da TIR tünel çıkışı şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var...
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İHA
Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:05

Malatya-Adıyaman karayolu Erkenek Tünel çıkışında gece yarısı, Adıyaman yönüne seyreden Abdullah Dağbaşı idaresindeki 02 HP 280 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada sürücü Abdullah Dağbaşı ile yanında bulunan Yusuf Donat olay yerinde hayatını kaybetti, Halil Toprak ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralı ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Malatya

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