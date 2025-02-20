Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 11:20

Güncelleme: 20.02.2025 - 11:20

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda tespit edilen 3 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 7 kilo 335 gram esrar, 2 kilo 644 gram toz esrar ve 2 bin 283 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



