Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 3 gözaltı!
Malatya'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonunda tespit edilen 3 uyuşturucu satıcısına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 7 kilo 335 gram esrar, 2 kilo 644 gram toz esrar ve 2 bin 283 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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