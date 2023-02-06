Malatya’da Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi tahliye edildi
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya’da Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi tahliye edildi. Hastane çalışanları, tıbbi malzemeleri toplamaya başladı.
Bugün sabah saat 04.17'de meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te de hissedildi.
Edinilen bilgiye göre Malatya'da Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi tahliye edildi ve sağlık çalışanları hastanedeki tıbbi eşyaları toplamaya başladı.
Hava durumunun eksi 2 olduğu Malatya'nın Battalgazi ilçesinde de yurttaşlar, dışarıda yaktıkları ateş etrafında ısınmaya çalışıyor.
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