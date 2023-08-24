Malatya’daki depremin paniği kameralara yansıdı

Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem anında yaşananlar işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 24.08.2023 - 12:44
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Merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki depremde yaşananlar bazı işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir fabrika ve elektrik dükkanına ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saatler 8.35’i gösterdiğinde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan panik anları yer aldı. 

Fabrikada çalışan işçiler sallantı ile birlikte hızla dışarı kaçarken bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde de iş yerinde bulunan 4 kişinin depremle birlikte panikle kaçışması yer aldı.

Sabah 08.35’de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen Yeşilyurt merkezli 5.0 büyüklüğündeki depremde kentte herhangi bir yıkım olmazken, yaşanan panik nedeniyle birçok yurttaş sokaklara çıkmıştı.


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