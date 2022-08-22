Malezya Kraliçesi Iskandariah, Bozdağ Film Platosu'nu ziyaret etti
Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Bozdağ Film Platosu'nu gezdi. "Kuruluş Osman" dizisinin çekildiği film platosunu ziyaret eden Malezya heyeti, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve oyuncularla bir araya geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kraliçe Azizah, "Kuruluş Osman", "Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah" ve "Destan" dizilerini hayranlıkla izlediğini belirterek, Malezya halkı adına Bozdağ Film'e, tebrik ve şükran dileklerini iletti.
Tunku Azizah, platoya hayran kaldığını aktararak, "Tarih dersi veriyorsunuz. Dizilerinizin her bölümünü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor, hiçbirini kaçırmıyorum. Yeni bölümleri heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Mehmet Bozdağ ise Tunku Azizah ve Malezya heyetini ağırlamaktan onur duyduğunu, kardeş Malezya halkına sevgi ve selamlarını ilettiğini kaydederek, "Bizi kardeş Malezya halkıyla bir ve birlikte kılan ortak şuur ve değerlerimizdir. Dizilerimize göstermiş olduğunuz teveccüh ve ziyaretinden dolayı Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah'a teşekkür ederim" değerlendirmesinde bulundu.
Ziyarette, yönetmen Metin Günay, oyuncular Özge Törer, Ahmet Yenilmez, Yiğit Uçan, Çağrı Şensoy, Açelya Özcan ile Emre Kıvılcım da heyete eşlik etti. Kraliçe'ye "Kuruluş Osman" dizisine ait kostüm, hançer, Türkmen Başlığı ve el yapımı özel tasarım ürünleri hediye edildi.
Kayı Obasında demirci atölyesini gezen Kraliçe Azizah "Haydır Allah, Haktır Allah" diyerek, örste demir dövdü.
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