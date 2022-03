Mali Müşavirler Muhasebe Haftası’nda Taksim Meydanı’nda bir araya geldi

02 Mart 2022 Çarşamba, 23:07

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebe Haftası doalyısıyla mali müşavirler İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir araya geldi. İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinde yüklendikleri görev ve sorumluluklarla birlikte mesleğin geleceğine ve pandemi sürecine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Akdemir, muhasebe mesleğinin diğer iş alanlarına göre süreçteki gelişmelerden en çok etkilenen meslek gurubu konumuna geldiğini vurgulayarak sağlık çalışanlarından sonra stres altında en fazla iş yoğunluğu olan mesleğin mali müşavirlik mesleği olduğu hatırlattı.

Pandeminin de etkisiyle mesleğin işleyişindeki sorunların daha da derinleştiğini ifade eden Yücel Akdemir, ”İşletmelerin yaşadıkları sıkıntılar mali müşavirlerin çok çalışmalarına rağmen tahsilat yapamamalarına neden oldu. Mükelleflerin mali müşavirlik ödemelerini olabildiğince erteledikleri ve asgari düzeyde tutma çabası içinde oldukları gördük. Mükellef-devlet arasındaki iletişimin, bir anlamda sağlıklı ekonomik faaliyetlerin yürümesi için Mali Müşavirlerin hayati bir önem taşıdığı açıkça görülmektedir. Ekonomiyi ilgilendiren bütün alanlarda verilen mücadelenin görünmeyen kahramanları mali müşavirler olmuştur. Teknolojik gelişmeler ve pandemi süreci ile birlikte muhasebe mesleği yeni dünya düzenine ve yeni çalışma biçimlerine uyum sağlamak zorunda kalıyor" dedi.

Akdemir ayrıca, "Bizler dünyadaki değişimlere ayak uydururken İSMMMO olarak geleceğe hazırlanmada meslektaşlarımızı hazır hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. İSMMMO, teknolojinin sunduğu imkanları doğru kullandı ve toplumsal sorumluluk gereği teknolojik ve modern ekonominin gelişmelerini yakında takip eden, meslek mensubunu dönüşen ve değişen dünyaya hazırladı. İSMMMO, Yeni danışmanlık alanlarının, krizlere hazır hale gelmenin, mükellefle ilişkileri güçlendirmenin her adımını düşünerek dizayn ederek büyüdü. Kurum ve kuruluşlarımızla ortak yürüteceğimiz her çalışma ülke ekonomisi için meydana gelecek büyük bir başarının da göstergesi haline gelecektir. Biz mali müşavirler, dünyanın daha yaşanabilir olabilmesi adına mücadelemizi sürdürmeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla, mesleki sıkıntılarımıza karşı omuz omuza vererek sorunların üstesinden gelmeyi her zaman beraber öğrendiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum” diyerek sözlerine son verdi.