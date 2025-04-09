Maltepe Huzurevi'nde yangın... 14 kişi hastaneye kaldırıldı!
Maltepe’de sabah saatlerinde huzurevinin birinci katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 14 huzurevi sakini ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde Zümrütevler Mahallesi'nde Adatepe Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Maltepe Huzurevi'nin birinci katında saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.
Huzurevinin özel bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bu sırada huzurevi sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Dumandan etkilenen 14 huzurevi sakini ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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