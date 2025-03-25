Maltepe miting alanına nasıl gidilir? Maltepe miting alanı nerede?
CHP Gebel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Maltepe'de büyük miting yapılacağını duyurdu. Buna göre, 29 Mart Cumartesi saat 12.00'de Maltepe'de miting yapılacak. Peki, Maltepe miting alanına nasıl gidilir? Maltepe miting alanı nerede?
CHP lideri Özgür Özel, 29 Mart Cumartesi günü saat 12:00’de Maltepe Miting Alanı’nda miting yapacaklarını duyurdu. Peki, Maltepe miting alanına nasıl gidilir? Maltepe miting alanı nerede?
MALTEPE MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?
Maltepe Miting Alanı'ndaki büyük miting için Maltepe Sahili'nden geçen İETT otobüs hatları;
133T - TUZLA - BOSTANCI
16D - ALTKAYNARCA / PENDİK - KADIKÖY
222 - PENDİK - KADIKÖY
E-9 - BOSTANCI - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
R1 - UZUNÇAYIR - MALTEPE SAHİL PARKI
Maltepe Miting Alanı'na en yakın İDO vapur durağı;
V1 - PENDİK - BOSTANCI vapuru
Maltepe Miting Alanı'na en yakın tren istasyonu;
HALKALI- GEBZE tren hattı - Maltepe İstasyonu veya Süreyya Plajı İstasyonu
Maltepe Miting Alanı'na en yakın metro durağı;
M4 - KADIKÖY - KARTAL metro hattı - Huzurevi Metro İstasyonu
Marmaray
Ayrılık Çeşme durağında indikten sonra metroya aktarma yapılır. Metroda Maltepe durağında indikten sonra yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.
Metrobüs
Uzunçayır durağında indikten sonra Ünalan metrosuna aktarma yapılır. Tavşantepe istikametindeki metro ile Maltepe durağında inilir. Yürüyerek Maltepe miting alanına gidilir.
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