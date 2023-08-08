Maltepe’de akaryakıt istasyonunda 'satırlı' kavga!
Maltepe’de akaryakıt istasyonunda iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç sürücülerinden biri marketten aldığı satırla aracın camına vurdu.
İstanbul Maltepe'de geçen günlerde bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre, iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflardan biri istasyondaki marketten aldığı satırla dışarı çıktı ve diğer sürücüye ait aracın camına vurdu.
Kavga çevredeki yurttaşların araya girmesiyle son buldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
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