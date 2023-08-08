Maltepe’de akaryakıt istasyonunda 'satırlı' kavga!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 10:19

Güncelleme: 08.08.2023 - 10:20

İstanbul Maltepe'de geçen günlerde bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre, iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflardan biri istasyondaki marketten aldığı satırla dışarı çıktı ve diğer sürücüye ait aracın camına vurdu.

Kavga çevredeki yurttaşların araya girmesiyle son buldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yaşanan o anlar kameraya yansıdı.