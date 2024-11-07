Maltepe'de bir kişi yaşadığı kulübede ölü bulundu
Maltepe'de boş arazide bulunan kulübede yaşayan Ayhan Aydoğdu (46) ölü bulundu. Aydoğdu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay, Zümrütevler Mahallesi, Altıntabak sokak üzerinde bulunan boş arazide bulunan kulübede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ayhan Aydoğdu yaşadığı kulübe içerisinde çevrede bulunanlar tarafından ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aydoğdu'nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Etiketler: #Maltepe #ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan flaş 'ortak alfabe' açıklaması
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- Ünlü e-ticaret sitesi kapandı: Binlerce mağdur var
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs' yanıtı
- Donald Trump'tan zafer konuşması!
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- Meksika'dan binlerce göçmen yola çıktı
- İki eşi de aynı şekilde ölü bulundu
- 'Bu bizim hayalimizdi'