Mamak Çiğiltepe Askeri Lojmanları’ndaki onarım çalışmaları tartışma yaratttı
Çiğiltepe Askeri Lojmanları’ndaki dört blokun bakım ve onarımıyla ilgili personele yazı gönderen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı, binalarda oturan personelden subay ve astsubayların aynı lojman bölgesinde onarımdan çıkan diğer binalara nakledilebileceğini belirtti.
Ankara Mamak’ta bulunan Çiğiltepe Askeri Lojmanları’nda süren onarım çalışması tartışma yarattı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı, 28 Mart’ta lojmandaki dört blokun bakım ve onarımıyla ilgili bu binalarda oturan personele yazı gönderdi. Yazıda bu binalarda oturan personelden subay ve astsubayların aynı lojman bölgesinde onarımdan çıkan diğer binalara nakledilebileceği belirtildi. Ancak devlet memuru ve uzman erbaşlar için Çiğiltepe bölgesinde onarımdan çıkan bina bulunmadığından nakil işleminin, Ankara içinde boş bulunan diğer lojmanlara yapılacağı bildirildi. Bu lojmanlarda oturan personelin konutları 30 Nisan’a kadar boşaltması gerektiği söylendi.
"ÜVEY EVLAT" TEPKİSİ
Birleşik Kamu-İş’e bağlı Büro-İş Sendikası, konuyla ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı’na bir dilekçe verdi. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi imzasıyla verilen dilekçede, devlet memuru ve uzman erbaşların çocuklarının eğitimini lojman içi okullarda sürdürdüğü anımsatıldı. Dilekçede, personelin taşınmaları durumunda eğitim yılının ortasında okul bulma olanağının olmadığı belirtildi. Dilekçede, “Subaylara hak tanınırken devlet memurları ve uzman çavuşların adeta üvey evlat muamelesi görmeleri üzüntü verici” denildi.
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