Mamak’a sanayi geliyor

Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:05

Güncelleme: 29.11.2024 - 10:05

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında verdiği vaatlerden birini daha yerine getiriyor. 25 yıldır Mamak’ta tüm belediye başkanlarının hayali olan Kızılcaköy Sanayi Sitesi projesi, Şahin ile yaşama geçiriliyor. Mamak ve çevre ilçelerde yaşayan yurttaşlar, çalışmak için evlerinden uzak bölgelerde yer alan sanayi sitelerine gitmek zorunda kalıyordu.

Söz konusu sitenin yapılmasıyla birlikte, Mamak’ta yaşayan yurttaşların yaşamı kolaylaşırken, çevre illerden gelecek olan girişimcilerle birlikte Mamak’ın gündüz nüfusu artış gösterecek. Tapu sorununun çözülmesi ve planların sona ermesiyle temel atma törenini bekleyen site, Mamak ve çevre ilçelerde yerel ekonomiyi canlandıracak ve istihdam sağlayacak.

Çevre yolunun yanında, Mamak ile Altındağ arasındaki sınırda yer alacak proje, istihdam açısından sorun yaşayan bölgelere ilaç niteliğinde yararlar sağlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile işbirliği içerisinde geliştirilen proje, 200 metrekarelik küçük, 400 metrekarelik büyük işletmelerle girişimcileri bekliyor.

Toplamda 2 bin 986 dönümlük bir alanda inşa edilecek olan sanayi sitesi, girişimcilerin ve çalışanların oluşturacağı şirketlerin yanı sıra cami, konaklama tesisi, spor alanları, araç muayene istasyonu ve sosyal tesisler de barındıracak.

‘SORUNLARI TARİHE GÖMÜYORUZ’

Hizmete ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, “Kızılcaköy’de yıllardır süregelen 25 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturduk. Bu adım, yalnızca bir tapu sorununun çözümü değil; aynı zamanda yerel ekonomimizi canlandıracak, istihdam sağlayacak ve Mamağımızın çehresini değiştirecek büyük bir sanayi hamlesinin başlangıcıdır” dedi.

Sitenin Mamak’ta yeni iş imkanları oluşturacağını ve yerel ekonomiyi güçlendireceğini vurgulayan Şahin, “Kızılcaköy Sanayi Sitesi, sadece Mamak’a değil, tüm Ankara’ya katkı sunacak bir projedir. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içinde, altyapı çalışmalarını hızla tamamlayacağız. Su, kanalizasyon, elektrik, yol ve ulaşım düzenlemeleri gibi tüm altyapı hizmetlerini Büyükşehir Belediyemizle birlikte yürüteceğiz. Bu işbirliği sayesinde projemizi daha hızlı ve etkili bir şekilde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

ÇEVREYİ KORUYAN YAPI

CHP’li Şahin tüm inşa sürecinde çevre dostu bir anlayışla hareket edileceğini de vurgulayarak, “Hem iş dünyasına hizmet edecek hem de çevreyi koruyan bir yapıyı hayata geçireceğiz. Mamak Belediyesi olarak bizler, vatandaşlarımızın taleplerine kulak veren, onların refahını ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler geliştiren bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Mamak’ımızın geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.