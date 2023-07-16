Manavgat’taki orman yangınında ihmal iddiası

Yayınlanma: 16.07.2023 - 14:17

Güncelleme: 16.07.2023 - 15:21

Manavgat’ın Bereket Mahallesi Hacıbükü mevkiinde çıkan orman yangını Orman İşletmesine ait 8 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 3 uçak, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ile jandarma timinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangında 1.5 hektar bozuk orman zarar gördü.

Yangının ormana yakın bölgede sera yapılan bölgeden başladığı ve sera demirlerinin kaynağının yapılması veya spiralle kesilmesi sırasında çıkan ateşten çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, orman yetkililerinin de değerlendirmeleri dahilinde sera yapımında çalışan 2 işçiyi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.