Manavgat’taki orman yangınında ihmal iddiası
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 1,5 hektarlık makilik ve çalılıktan oluşan ormanlık alanının zarar gördüğü yangın kontrol altına alınırken, bölgede sera yapımında çalışan 2 işçi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Manavgat’ın Bereket Mahallesi Hacıbükü mevkiinde çıkan orman yangını Orman İşletmesine ait 8 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 3 uçak, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye ile jandarma timinin müdahalesi sonucu söndürülürken, yangında 1.5 hektar bozuk orman zarar gördü.
Yangının ormana yakın bölgede sera yapılan bölgeden başladığı ve sera demirlerinin kaynağının yapılması veya spiralle kesilmesi sırasında çıkan ateşten çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.
Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, orman yetkililerinin de değerlendirmeleri dahilinde sera yapımında çalışan 2 işçiyi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü.
Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.
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