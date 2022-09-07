Manisa Soma'da bir orman yangını daha çıktı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 17:10

Kızılören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 10 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.

ÖĞLE SAATLERİNDE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

Öte yandan öğle saatlerinde Adil Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın ise kısmen kontrol altına alındı.