Mersin'deki orman yangını sürüyor: 30 ev tedbiren boşaltıldı
Mersin’de çıkan orman yangınına havadan 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçiyle müdahale ediliyor. Bölgeye yakın 30 ev ise tedbiren boşaltıldı. Öte yandan Karaman, Antalya, Adana, Konya illerinden takviye arazöz ve su tankerleri bölgeye intikal ettirildi.
Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ve yer ekipleri sevk edildi.
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de yangına müdahaleye destek veriyor. Yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz ve 300 personelle müdahale ediliyor.
ARAZÖZ DEVRİLDİ
Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.
TEDBİREN 30 EV BOŞALTILDI
Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da yangın alanında incelemede bulundu, çalışmaları takip etti. Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da yangına müdahale eden ekiplere, hortum çekerek yardımcı oldu.
Ünüvar, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Şiddetli rüzgara rağmen 4-5 uçak müdahale ediyor. Sıkıntı yaşayabilecek vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmalar devam etmekte. Allah'ın izniyle yangını söndüreceğiz" diye konuştu.
Yangın nedeniyle bölgedeki 30 ev tedbiren boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilen yurttaşlar için Gülnar'daki iki lise barınma yeri olarak hazırlandı.
Jandarma ekiplerinin de bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.
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