Manisa'da 3 IŞİD şüphelisi yakalandı

06 Eylül 2022 Salı, 17:21

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, IŞİD'e yönelik operasyonda, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde terör örgütü adına çalıştıkları, geçmişte Suriye ve Irak'ta örgüt faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu H.O, Irak uyruklu M.H.A. ve Türk vatandaşı A.K. gözaltına alındı.

BAZI MATERYALLERE EL KONULDU

Evlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulan şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.