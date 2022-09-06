Manisa'da 3 IŞİD şüphelisi yakalandı

Manisa'da radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
06 Eylül 2022 Salı, 17:21
Manisa'da 3 IŞİD şüphelisi yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, IŞİD'e yönelik operasyonda, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde terör örgütü adına çalıştıkları, geçmişte Suriye ve Irak'ta örgüt faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu H.O, Irak uyruklu M.H.A. ve Türk vatandaşı A.K. gözaltına alındı.

BAZI MATERYALLERE EL KONULDU

Evlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulan şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.


IŞİD Manisa Operasyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler