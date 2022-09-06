Manisa'da 3 IŞİD şüphelisi yakalandı
Manisa'da radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, IŞİD'e yönelik operasyonda, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde terör örgütü adına çalıştıkları, geçmişte Suriye ve Irak'ta örgüt faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu H.O, Irak uyruklu M.H.A. ve Türk vatandaşı A.K. gözaltına alındı.
BAZI MATERYALLERE EL KONULDU
Evlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulan şüphelilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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