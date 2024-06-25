Manisa'da korkutan deprem... İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi!

Son dakika haberi... AFAD, Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 01:45
Manisa'da korkutan deprem... İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre, deprem 10.24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.

AFAD'IN PAYLAŞIMI

AHMET AKIN: GEÇMİŞ OLSUN

Depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın da X hesabından geçmiş olsun paylaşımı yaptı.

Akın, depremin Balıkesir ve çevre illerde de hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Manisa Soma’da gerçekleşen ve Balıkesir'imiz ile diğer çevre illerde de hissettiğimiz depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."


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