Manisa'da korkutan deprem... İzmir ve Balıkesir'den de hissedildi!
Son dakika haberi... AFAD, Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre, deprem 10.24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.
AFAD'IN PAYLAŞIMI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 24, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Soma (Manisa)
Tarih:2024-06-25
Saat:01:36:43 TSİ
Enlem:39.3 N
Boylam:27.53361 E
Derinlik:10.24 km
Detay:https://t.co/Lo7czgeAol@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AHMET AKIN: GEÇMİŞ OLSUN
Depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın da X hesabından geçmiş olsun paylaşımı yaptı.
Akın, depremin Balıkesir ve çevre illerde de hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Manisa Soma’da gerçekleşen ve Balıkesir'imiz ile diğer çevre illerde de hissettiğimiz depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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