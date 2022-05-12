Manisa’da başını makineye kaptıran işçi hayatını kaybetti

Manisa'da işçi olarak çalıştığı fabrikada arızalanan iş makinesini tamir etmek için başını sokan 36 yaşındaki Şehmuz Aydın, aldığı darbe nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
12 Mayıs 2022 Perşembe, 10:30
Manisa’da başını makineye kaptıran işçi hayatını kaybetti
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde arızalanan iş makinesini tamir etmeye çalışan bir işçi başını iş makinesine kaptırınca olay yerinde hayatını kaybetti. 

Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muradiye Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada enjeksiyon makinesinin arızalanması sonrasında Şehmuz Aydın makineyi tamir etmek istedi. Başını arızalı bölüme sokan Aydın, başına aldığı sert darbeyle yere yığıldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şehmuz Aydın’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 

Aydın’nın cenazesi morga kaldırılırken iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Manisa

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