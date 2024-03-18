Manisa’da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma Türk bayrağı ortaya çıktı

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde Kurtuluş Savaşı’ndan kaldığı düşünülen ve üzerinde şehit kanı bulunan Türk bayrağı, bir aile tarafından bugüne kadar korunarak günümüze ulaştırıldı. Aile ile görüşen emekli Astsubay Süleyman Üstündağ’ın girişimleriyle bayrağın gelecek nesillere daha güvenli bir şekilde miras kalması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı'na başvuruda bulunuldu.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:08
Manisa’da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma Türk bayrağı ortaya çıktı
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Ahmetli ilçesinde Kurtuluş Savaşı’ndan kaldığı belirtilen Türk bayrağı ortaya çıktı.

Yeniden Refah Partisi Ahmetli Belediye Meclis Üyesi Adayı emekli Astsubay Süleyman Üstündağ, seçim çalışmaları kapsamında gittiği bir köy evinde Kurtuluş Savaşı’ndan kaldığı söylenen Türk Bayrağı ve Osmanlı sancağına rastladı.

BAKANLIKLARA BAŞVURU YAPTI

Bayrağın tarihi ve hikayesi hakkında aileden bilgi alan Üstündağ, bayrağın gelecek nesillere daha güvenli bir şekilde miras kalması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı'na başvuruda bulundu.

Üstündağ, aileden aldığı bilgiye göre, Türk bayrağını ve Osmanlı sancağını, Kurtuluş Savaşı sırasında Ahmetli’yi işgal eden Yunan ordusundan korumak için bir ailenin alıp sakladığını ve nesilden nesile bugüne kadar geldiğini söyledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, duayla andığını belirten Üstündağ, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ bu bayrak için bu sancak için canını ve kanını verenler, Allah sizlerden razı olsun. Elimizdeki bayrak ve sancak Kurtuluş savaşını görmüş ve o günden bugüne kalmıştır” dedi.


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